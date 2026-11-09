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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Andırın'da sarp kayalıklara kurulu Alameşe Kalesi tarihe tanıklık ediyor

        Andırın'da sarp kayalıklara kurulu Alameşe Kalesi tarihe tanıklık ediyor

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğa ile tarihin kesiştiği stratejik bir noktada yer alan Alameşe (Babikli) Kalesi, bölgenin önemli tarihi yapıları arasında dikkat çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Andırın'da sarp kayalıklara kurulu Alameşe Kalesi tarihe tanıklık ediyor

        Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğa ile tarihin kesiştiği stratejik bir noktada yer alan Alameşe (Babikli) Kalesi, bölgenin önemli tarihi yapıları arasında dikkat çekiyor.

        Andırın ilçesinde sarp kayalıklar üzerinde yer alan tarihi Alameşe (Babikli) Kalesi, Roma’dan Osmanlı’ya uzanan köklü geçmişi ve Keşiş Çayı ovasına hakim konumuyla doğa ve tarih tutkunlarını ağırlıyor.

        Keşiş Çayı’nın geçtiği ovaya hakim sarp kayalık bir tepe üzerinde yükselen kale, M.S. 395 yılından 11. yüzyılın sonlarına kadar Bizans İmparatorluğu hakimiyetinde kalmış, mimari yapısını ise Osmanlı döneminde almış. Geniş bir alanı kontrol amacıyla karakol niteliğinde inşa edilen yapı, arazinin yapısına uygun girintili çıkıntılı mimarisiyle öne çıkıyor.

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        Kalede, yarım daire kesitli burçlarla desteklenmiş basık kemerli giriş kapısı, savunma burçları ve beşik tonozlu su sarnıcı yer alıyor. Günümüzde harabe halinde olmasına karşın görkemli duruşunu koruyan Alameşe Kalesi, tarih meraklıları ve doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir rota sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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