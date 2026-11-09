Kahramanmaraş'ta 5 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince durdurulan çekici ve dorsesinde yapılan aramada 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8 Kasım tarihinde bir çekiciyi durdurdu. Çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, 200 koli içerisinde toplam 5 milyon 400 bin dolu makaron bulundu.

Olayla ilgili R.E. ve H.İ.P. isimli 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.