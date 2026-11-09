Kahramanmaraş'ta lösemili çocuklar yararına etkinlik düzenlendi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Andırın Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, "İyilik var projesi" kapsamında düzenlenen programda, lösemi hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.
"Lösevle yaşama el ver" pankartı açılarak turuncu el baskısı etkinliği gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara balon ve maske çeşitli oyuncaklar hediye edildi.
Ekinliğe, Andırın Kaymakamı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile ilgililer katıldı.
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