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        Başkan Görgel: "Şehrimizi daha güvenli ve dirençli bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehri bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin afet ve iklim risklerini de gözeterek planlamak gerektiğini belirterek, "Kahramanmaraş'ımızı daha güvenli ve dirençli bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Başkan Görgel: "Şehrimizi daha güvenli ve dirençli bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehri bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin afet ve iklim risklerini de gözeterek planlamak gerektiğini belirterek, "Kahramanmaraş’ımızı daha güvenli ve dirençli bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        Dünya liderleri, bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve on binlerce delegasyonun katıldığı COP31, Antalya’da başladı. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı tarihi zirve, taahhütlerin somut eylemlere dönüştürüleceği "Uygulama COP"u vizyonuyla kapılarını dünyaya açtı. Resmi açılışın gerçekleştirildiği COP31’in öncelikli 10 başlığından biri İklim Dirençli Şehirler Bölgesi’ndeki stantlar da yerinde incelendi. Toplantıya katılmak üzere Antalya’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye’nin yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarının sergilendiği "İklim Dirençli Şehirler Bölgesi standını inceledi.

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        Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, "COP31’de, Kahramanmaraş’ımızın da içinde bulunduğu deprem bölgesinde yürüttüğümüz yeniden inşa çalışmalarını ve iklime dirençli şehirler hedefimizi uluslararası katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduk. Şehirlerimizi bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin afet ve iklim risklerini de gözeterek planlamamız gerekiyor. Güvenli yapılar, güçlü altyapı, kaynakların verimli kullanımı ve çevreye duyarlı uygulamalar bu dönüşümün temel unsurlarıdır. Kahramanmaraş’ta edindiğimiz tecrübeleri paylaşırken, farklı şehirlerin başarılı uygulamalarından da yararlanmayı önemsiyoruz. COP31’in iklim taahhütlerini somut projelere dönüştürme hedefi doğrultusunda, şehrimizi daha güvenli ve dirençli bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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