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        Kahramanmaraş'ta 26 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

        Kahramanmaraş'ta yaklaşık 112 bin dekar alanda yetiştirilen zeytinde bu yıl 26 bin ton ürün ve 5 bin ton zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 26 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

        Kahramanmaraş'ta yaklaşık 112 bin dekar alanda yetiştirilen zeytinde bu yıl 26 bin ton ürün ve 5 bin ton zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor.

        Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AA muhabirine, zeytinin kentin önemli tarımsal ürünleri arasında yer aldığını, ekonomiye katkısının yanı sıra üreticiler için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

        Zeytinde hasadın geleneksel yöntemlerin yanı sıra modern makinelerle de sürdürüldüğünü ifade eden Bilir, bahçelerde uygulanan farklı budama yöntemleriyle ağaçların verimliliğinin artırılmasının ve her yıl düzenli ürün alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

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        Kent genelinde hasadın başladığını belirten Bilir, "Kentimizde toplam 6 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bunların 4 milyon 500 bini meyve verebilecek durumda. Kentimizde 112 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Bu yıl 26 bin ton zeytin ve yaklaşık 5 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz. Kahramanmaraş zeytinini diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri yağ oranı. Zeytinyağımız, coğrafi özelliklerimizden kaynaklanan aroması, kokusu ve ağızda bıraktığı lezzetle öne çıkıyor." dedi.

        - Üretici memnun

        Üretici Harun Konuş, doğru bakım ve teknik uygulamalarla zeytinde her yıl düzenli verim elde edilebildiğini söyledi.

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        Organik tarım projesi kapsamında düzenli olarak budama, toprak işleme ve bitki besleme çalışmaları yaptıklarını dile getiren Konuş, "Bu sayede her yıl sürdürülebilir ve giderek artan bir zeytin verimi elde ediyoruz. Rekoltenin artmasının yanı sıra zeytinin yağ oranında da yükseliş görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Doğru budama ve bakım uygulamalarıyla zeytinde var yılı-yok yılı döngüsünün önüne geçilebildiğine işaret eden Konuş, bu sayede ağaçlardan her yıl düzenli ürün alınabildiğini kaydetti.

        Üretici Mehmet Karaca da bahçesinde yaklaşık 500 zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, bu yıl 9 ila 10 ton ürün beklediğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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