Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabaha karşı Onikişubat ilçesinde Kahramanmaraş Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

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