Şehit polis memuru Naci Soydan, şehadetinin 20. yılında dualarla anıldı

Anma programına ilçe protokolünün yanı sıra emniyet, jandarma personeli ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde gerçekleştirilen anma programı kapsamında şehit polis memuru Naci Soydan’ın kabri ziyaret edildi. Kabir başında okunan Kur’anı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitleri için dualar edildi. Kabir ziyaretinin sonrasında merhum şehit için Mevlidi Şerif okutuldu.

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