Dünya üçüncüsü milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı
Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Skeet Erkekler Takım kategorisinde dünya üçüncüsü olan Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, memleketinde davul zurnayla karşılandı.
Katar’da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası’nda Skeet Erkekler Takım kategorisinde dünya üçüncüsü olan Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, memleketinde davul zurnayla karşılandı.
Katar’da gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, büyük bir başarıya imza attı. Skeet Erkekler Takım kategorisinde dünya üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazanan milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, organizasyonun ardından memleketi Kahramanmaraş’a döndü. Havaalanında coşkuyla karşılanan milli sporcuyu Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, sporseverler ve ailesi yalnız bırakmadı.
Karşılamada sporcuyu tebrik eden Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, uluslararası alanda kazanılan derecenin göğüs kabarttığını belirterek milli atletin başarılarının devamını diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.