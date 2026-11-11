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        Kahramanmaraş'ta 33 hektarlık alanda 35 bin fidan toprakla buluştu

        Kahramanmaraş'ta 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 farklı noktada toplam 33 hektarlık sahada 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 33 hektarlık alanda 35 bin fidan toprakla buluştu

        Kahramanmaraş'ta 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 farklı noktada toplam 33 hektarlık sahada 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş’ta 33 hektarlık alanda 35 bin fidan dikildi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla kent genelinde 11 farklı noktada düzenlenen ağaçlandırma seferberliğinin adresi Kapıçam mevkisi oldu. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in himayelerinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa; öğrenciler, gaziler, şehit yakınları, engelli vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

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        "Yüzde 35’i orman olan kentte amacımız farkındalık"

        Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentin yaklaşık yüzde 35’inin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, "Milli Ağaçlandırma Günü 2019 yılından bu yana her yıl 11 Kasım’da saat 11.00’de kutlanıyor. Bugün toplumun her kesiminden vatandaşımızla bayram havasında bir ağaç dikme şenliği yaşadık. Buradaki temel amacımız sadece ağaç dikmek değil, çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmaktır. Şehrimizde bu yıl çok şükür büyük yangınlar yaşamadık. Diktiğimiz fidanları korumak ve yeşil vatanı gelecek kuşaklara teslim etmek en büyük görevimiz" dedi.

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        "11 ayrı noktada çalışmalar sürecek"

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu ise ağaçlandırma çalışmalarının il genelinde belirlenen 11 ayrı sahada gün boyu devam ettiğini belirterek, hedeflerinin daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturarak geleceğe kalıcı bir miras bırakmak olduğunu söyledi.

        Tören, protokol üyeleri ve vatandaşların diktikleri fidanlara can suyu vermesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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