Enerji Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş güven tazeledi

Enerji Bir-Sen Kahramanmaraş Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ejder Akbaş, geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen genel kurulda tek aday olan Akbaş, kullanılan 100 oyun 95'ini aldı. Oyların 5'i geçersiz sayıldı.

Genel kurulda konuşan Akbaş, sendikal mücadeleyi yalnızca ücret odaklı görmediklerini belirterek, emeğin kutsallığına inanan ve çalışanların haklarını savunurken milli ve manevi değerlere de sahip çıkan bir teşkilat olduklarını ifade etti.

Genel kurulun ardından şube yönetimi, Ejder Akbaş, Erdal Gündoğan, Hacı Duman, Cuma Ali İnceler ve Mustafa Akdeniz'den oluştu.