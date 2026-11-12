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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi fileden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı

        Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 10. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, evinde ağırladığı Elazığ Ekol Spor Kulübü'nü 32 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi fileden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı

        Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 10. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, evinde ağırladığı Elazığ Ekol Spor Kulübü'nü 32 mağlup etti.

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 10. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Elazığ Ekol Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk seti 2225 kaybeden ev sahibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ikinci seti 2517 ve üçüncü seti 2523 alarak 21 öne geçti. Dördüncü seti 2426'lık skorla konuk ekip Elazığ Ekol Spor kazanarak maçı karar setine taşıdı.

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        Karar setinde rakibine üstünlük sağlayan Kahramanmaraş temsilcisi, seti 1510, maçı da 32 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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