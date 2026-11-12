Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi fileden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 10. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Elazığ Ekol Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk seti 2225 kaybeden ev sahibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ikinci seti 2517 ve üçüncü seti 2523 alarak 21 öne geçti. Dördüncü seti 2426'lık skorla konuk ekip Elazığ Ekol Spor kazanarak maçı karar setine taşıdı.

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