Kahramanmaraş'ta aranan 3 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Giriş: 12.11.2026 - 14:24 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama" suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan M.O.A. ile "kasten öldürme" suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan S.T. ve M.T.M. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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