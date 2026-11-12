Kahramanmaraşlı milli judocu Cihan Ayberk Tiyek Avrupa üçüncüsü oldu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası’nda mücadele eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, 100 kilogramda bronz madalya kazandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada 100 kilogram kategorisinde milli judocu Tiyek, zorlu rakiplerini geride bırakarak Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası arenada hem Türkiye’ye hem de memleketi Kahramanmaraş’a gurur yaşatan Cihan Ayberk Tiyek’in başarısı kentteki spor camiasında sevinçle karşılandı.