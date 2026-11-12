Kahramanmaraş'ta geyikler sarp kayalıklarda görüntülendi

Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi sınırlarında yer alan, sarp ve kayalık yapısıyla bilinen Kayranlı Dağı ile Meryemçil bölgesinde araziye çıkan vatandaşlar, dağın zirveye yakın sarp yamaçlarında üç geyikle karşılaştı. Vatandaşlar, doğal ortamındaki geyikleri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Geyikler bir süre sonra gözden kayboldu.

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