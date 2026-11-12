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        Kahramanmaraş'ta geyikler sarp kayalıklarda görüntülendi

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geyikler, Kayranlı Dağı'nın sarp yamaçlarında dolaşırken görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta geyikler sarp kayalıklarda görüntülendi

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geyikler, Kayranlı Dağı'nın sarp yamaçlarında dolaşırken görüntülendi.

        Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi sınırlarında yer alan, sarp ve kayalık yapısıyla bilinen Kayranlı Dağı ile Meryemçil bölgesinde araziye çıkan vatandaşlar, dağın zirveye yakın sarp yamaçlarında üç geyikle karşılaştı. Vatandaşlar, doğal ortamındaki geyikleri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Geyikler bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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