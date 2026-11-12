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        Kahramanmaraş'ta iş yerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta bir telefoncu dükkanına tüfekle ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta iş yerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta bir telefoncu dükkanına tüfekle ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Alınan bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Yüzlerini maske ile gizleyerek telefoncu dükkanının önüne gelen 2 kişiden biri tüfekle iş yerine ateş açtı. Diğer şahıs ise yerdeki boş kovanları toplayarak olay yerinden uzaklaştı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kamera görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Tüfekle ateş eden kişinin E.H. (18), boş kovanları toplayan kişinin ise A.H.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin saldırının ardından kıyafetlerini değiştirdikleri de öğrenildi. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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        Şüphelilerin ifadelerinde, iş yeri sahibi A.H.G. ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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