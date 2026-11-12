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        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı ve suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:30 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı ve suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte pasaport ve kimlik belgeleri düzenleyerek yasa dışı yurt dışı geçişlerini organize eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, aranma kaydı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan, vize başvurusu reddedilen ya da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen kişilere sahte belge temin ettiği belirlendi. Şüphelilerin ayrıca bot hesaplar üzerinden konsolosluk randevuları aldığı, gizli bölmeli araçlar ve vizesiz ülkeler üzerinden Avrupa'ya yasa dışı geçişleri organize ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, kuyumcu dükkanları üzerinden "emanetçi, mektep ve havala" yöntemleriyle para transferi yaparak haksız kazanç sağladıkları da belirlendi.

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        Kahramanmaraş merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda pasaport ve kimlik belgesi ele geçirildi. Adli işlemler kapsamında 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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