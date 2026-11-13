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        Kahramanmaraş'ta otizm merkezi açılması için çalışmalar görüşüldü

        Kahramanmaraş'ta otizmli bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştıracak otizm merkezi açılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta otizm merkezi açılması için çalışmalar görüşüldü

        Kahramanmaraş'ta otizmli bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştıracak otizm merkezi açılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

        Kahramanmaraş'ta otizmli bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla kentte otizm merkezi açılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vali Yardımcısı Miraç Akbulut başkanlığında bir araya gelen ilgili kurum temsilcileri, il genelinde otizm merkezi açılmasına yönelik yürütülen süreci ve otizmli bireyler ile ailelerinin yaşam kalitesini artıracak yeni dönem hedeflerini değerlendirdi.

        Toplantıda ayrıca aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik 2026 yılı faaliyetleri gözden geçirilerek kurumlar arası iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı.

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