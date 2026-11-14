Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Maraş cevizli sucuğuna talep, kış aylarının gelmesiyle arttı

        Maraş cevizli sucuğuna talep, kış aylarının gelmesiyle arttı

        Kahramanmaraş'a özgü geleneksel lezzetler arasında yer alan cevizli sucuğun üretimi, kış mevsiminin gelmesiyle başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Maraş cevizli sucuğuna talep, kış aylarının gelmesiyle arttı

        Kahramanmaraş'a özgü geleneksel lezzetler arasında yer alan cevizli sucuğun üretimi, kış mevsiminin gelmesiyle başladı.

        Kahramanmaraş'ta üzüm ve cevizin geleneksel yöntemlerle buluşmasıyla hazırlanan Maraş cevizli sucuğu, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Kent mutfağında önemli bir yere sahip olan cevizli sucuğunun yapımında üzüm suyu ve ceviz kullanılıyor. Elde edilen üzüm suyu, geleneksel yöntemlerle dinlendirildikten sonra büyük kazanlarda kaynatılıyor. Belirli kıvama getirilen üzüm suyuna nişasta ve un ilave edilerek hapsa adı verilen karışım hazırlanıyor.

        İplere dizilen cevizler kazanlarda kıvam alan hapsaya batırılıyor. Daha sonra üzeri üzüm karışımıyla kaplanan cevizler son olarak kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin ardından tüketime hazır hale gelen cevizli sucuklar, satışa sunulmak üzere paketleniyor.

        REKLAM

        Kentte üretim yapan Durdu Mehmet Kaman, "Biz cevizli sucuk işini çocukluktan beri devam ettiriyoruz. Üzümlerimizi ve cevizlerimizi yöremizde yetiştirip sucuk, bastık ve pestil olarak pazarlıyoruz. Köy yerinde odunla pişirip yapıyorduk şuanda daha hijyenik yapılıyor ve doğal gazlı yakıtlarla pişiriliyor. Ürünler çok güzel Maraş cevizi var içinde. Dışında da üzüm suyu hapsa var, zahmetli bir iş. Doğal sucuğun kilogram fiyatı ise 750 lira civarlarında" dedi.

        Bir diğer üretici Ali Kaman ise kış mevsiminde üretimin arttığını belirterek, "Talep artıyor. Maraş sucuğu, cevizli ve fıstıklı şekilde bertiz kabarcık üzüm ile yapılır. Kentimizde işletmeler çok fazla fakat kırsal alanda da yapılıyor. Bir çok yerden insanlar temin edebilir" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Devlet destekli tesis Trabzon hurmasına değer katacak
        Devlet destekli tesis Trabzon hurmasına değer katacak
        Andırın'da yola dökülen akaryakıt tehlike oluşturdu
        Andırın'da yola dökülen akaryakıt tehlike oluşturdu
        Kahramanmaraş'ta otizm merkezi açılması için çalışmalar görüşüldü
        Kahramanmaraş'ta otizm merkezi açılması için çalışmalar görüşüldü
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı
        Ava giden avcılara yöre sakini engeli Olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Pa...
        Ava giden avcılara yöre sakini engeli Olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Pa...