Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden 14 bin 642 aileye 36,3 milyon TL'lik destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek uygulaması Dermankart aracılığıyla Kasım ayında 14 bin 642 ihtiyaç sahibi ailenin hesabına toplam 36 milyon 327 bin TL yatırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmaları kapsamında Dermankart sahiplerinin Kasım ayı ödemelerini hesaplara yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen uygulama çerçevesinde, kent genelindeki 14 bin 642 aileye toplam 36 milyon 327 bin TL maddi destek sağlandı. Yapılan ödemelerle ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Dermankart uygulamamızla ihtiyaç sahibi ailelerimize her ay düzenli destek sağlıyoruz. Bu kapsamda Kasım ayında 14 bin 642 ailemizin hesaplarına toplam 36 milyon 327 bin TL yatırdık. Rabbim bereketli kılsın" ifadelerini kullandı.