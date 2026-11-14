Onikişubat Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup etti
Efeler Voleybol Ligi 6. hafta maçında Onikişubat Belediyespor, sahasında Sungurlu Belediyespor'u 32 mağlup etti.
Efeler Voleybol Ligi 6. hafta maçında Onikişubat Belediyespor, sahasında Sungurlu Belediyespor’u 32 mağlup etti.
Salon: Kahramanmaraş
Hakemler: Gürhan Gül, Furkan Salduz
Onikişubat Belediyespor: Necmi Tokatlıoğlu, Ali İhsan Heper, Atakan Topal, Burak Çevik, Oğuzhan Doğruluk, Hacı Şahin, Arda Bostan, Ozan Cam, Djalma Moreira, Gabriel Jose Da Silva Candido, Hakan Polat, Hugo Hamacher, Julia Alberto Gomez Galvez, Mehmet Hacıoğlu
Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Ümit Demir, Osmany Santiago Uriarte Mestre, Eren Kanlı, Oğulcan Yatgın, Oskar Alve Espeland, Kaloyan Balabanov, Fatih Eren Uğur, Oğuzhan Karasu, Mehmet Rifat Kantarcıoğlu, Ahmet Kaan Karacil, Serkan Koçak, Kyle Wayne Ensinger, Kemal Kayhan
Setler: 2025, 2521, 2523, 2325, 1511
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