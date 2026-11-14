Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Kahramanmaraş Merkez 1
Hakemler: Gürhan Gül, Furkan Salduz
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Galvez, Moreira, Atakan Topal, Candido, Mehmet Hacıoğlu (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Arda Bostan, Hamacher)
Sungurlu Belediyespor: Oğulcan Yatgın, Espeland, Kemal Kayhan, Ensing, Uriarte, Oğuzhan Karasu (Ümit Demir, Serkan Koçak, Gökhan Çatal, Balabanov, Ahmet Kaan Karaçil, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı)
Setler: 20-25, 25-21, 25-23, 23-25, 15-11
Süre: 176 dakika
KAHRAMANMARAŞ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.