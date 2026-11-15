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        Avrupa üçüncüsü milli judocu Cihan Ayberk Tiyek memleketinde karşılandı

        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda +100 kilo sıkletinde bronz madalya kazanan Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, memleketinde coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Avrupa üçüncüsü milli judocu Cihan Ayberk Tiyek memleketinde karşılandı

        Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası’nda +100 kilo sıkletinde bronz madalya kazanan Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, memleketinde coşkuyla karşılandı.

        Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü olan Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, memleketine döndü.

        Şampiyonada +100 kilo sıkletinde tatamiye çıkan ve ayyıldızlı bayrağımızı Avrupa kürsüsünde dalgalandırarak bronz madalya kazanan Tiyek, memleketinde coşkulu bir kalabalık ve yakınları tarafından karşılandı. Elde ettiği derecenin gururunu yaşayan milli sporcu, hedefini daha büyük uluslararası turnuvalara diktiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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