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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Halk ozanı terminal tuvaletinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta "Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

        Halk ozanı terminal tuvaletinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta "Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ta "Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Halk ozanı terminal tuvaletinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta "Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ta "Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre göre, terminalin tuvalet bölümünde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 72 yaşındaki Kamber Biçici olduğu öğrenildi. Olay sonrası inceleme başlatıldı. Biçici'nin, yörede 'Aşık Kamberi' adıyla tanınan Afşinli halk ozanı olduğu belirlendi. Biçici'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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