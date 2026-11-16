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        Kahramanmaraş'ta sanayi sitesine ulaşım yatırımı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Mehmet Nuri Arıkan Caddesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yaklaşık 1 kilometrelik kısmı asfaltla yeniliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta sanayi sitesine ulaşım yatırımı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nde altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yaklaşık 1 kilometrelik kısmı asfaltla yeniliyor.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, sürücülere daha güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunmak için yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde mayıs ayında başlatılan ve şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliği olarak hayata geçirilen çalışmalar, ihtiyaç duyulan noktalarda yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların yeni adresi ise Küçük Sanayi Sitesi oldu. Sanayi sitesi içerisinde esnaf ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan caddelerin başında gelen Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nde asfalt çalışması başlatıldı. Cadde üzerinde altyapı imalatları tamamlanan yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt serimine geçen ekipler, daha önce sathi kaplama olan yolun yenilenmesini sağlıyor.

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        Altyapı çalışmaları sırasında mevcut yüzeyinde meydana gelen deformasyonlar nedeniyle ulaşım konforunun azaldığı güzergahta gerçekleştirilen asfalt çalışmasıyla yol standardı yükseltiliyor. Çalışmalar kapsamında Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nin yaklaşık 1 kilometrelik bölümü çift yönlü olarak asfaltla kaplanacak. İmalatların tamamlanmasıyla birlikte Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki ulaşım konforunun artırılması, araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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