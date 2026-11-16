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        Yeşil sahaların yeni hakemleri düdük çalmaya hazırlanıyor

        Kahramanmaraş'ta futbol hakemliğine yeni isimler kazandırmak amacıyla düzenlenen Aday Hakem Kursu, teorik ve saha içi uygulamalı eğitimlerin ardından başarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Yeşil sahaların yeni hakemleri düdük çalmaya hazırlanıyor

        Kahramanmaraş'ta futbol hakemliğine yeni isimler kazandırmak amacıyla düzenlenen Aday Hakem Kursu, teorik ve saha içi uygulamalı eğitimlerin ardından başarıyla tamamlandı.

        Kahramanmaraş'ta futbol camiasına taze kan kazandırmak ve hakem havuzunu genişletmek amacıyla açılan Aday Hakem Kursu, yoğun ilgi ve yüksek katılımla başarıyla sona erdi.

        Onikişubat Belediyesi Konferans Salonunda start alan kurs, eğitimci Şaban Nedirli'nin idaresinde gerçekleştirildi. Eğitim programının ilk aşamasında adaylara futbol oyun kuralları, hakemlik esasları ve kritik saha içi karar mekanizmaları teorik olarak aktarıldı.

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        Eğitimin en keyifli ve öğretici anları ise Merkez Spor Kompleksi futbol sahasında yaşandı. Teorik bilgileri sahada bizzat uygulama fırsatı bulan aday hakemler, hakemlik mesleğinin heyecanını ilk kez yeşil sahalarda deneyimledi.

        Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte başarıyla sona eren kursun ardından, İl Hakem Kurulu Başkanı Ali Aytemiz ve Şaban Nedirli, kursiyerleri tebrik ederek, hakemlik yolculuğunda başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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