Yeşil sahaların yeni hakemleri düdük çalmaya hazırlanıyor

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte başarıyla sona eren kursun ardından, İl Hakem Kurulu Başkanı Ali Aytemiz ve Şaban Nedirli, kursiyerleri tebrik ederek, hakemlik yolculuğunda başarılar diledi.

Eğitimin en keyifli ve öğretici anları ise Merkez Spor Kompleksi futbol sahasında yaşandı. Teorik bilgileri sahada bizzat uygulama fırsatı bulan aday hakemler, hakemlik mesleğinin heyecanını ilk kez yeşil sahalarda deneyimledi.

Onikişubat Belediyesi Konferans Salonunda start alan kurs, eğitimci Şaban Nedirli'nin idaresinde gerçekleştirildi. Eğitim programının ilk aşamasında adaylara futbol oyun kuralları, hakemlik esasları ve kritik saha içi karar mekanizmaları teorik olarak aktarıldı.

Kahramanmaraş'ta futbol camiasına taze kan kazandırmak ve hakem havuzunu genişletmek amacıyla açılan Aday Hakem Kursu, yoğun ilgi ve yüksek katılımla başarıyla sona erdi.

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