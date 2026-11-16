Kahramanmaraş'ta güvercin yarışlarının ödülleri sahiplerini buldu

Onikişubat Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, yarışlarda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Etkinliğin, yetiştiriciler arasındaki dostlukları güçlendirmesi ve güvercin yetiştiriciliği kültürünün yaşatılmasına büyük katkı sunduğu belirtildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin ağırlandığı programda, ortak ilgi alanı etrafında kurulan sosyal bağlara dikkat çekildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen güvercin yetiştiricileri ve tutkunlarını Kahramanmaraş'ta buluşturan Akdeniz Bölge Yarışlarının ödül töreni yoğun bir katılımla yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.