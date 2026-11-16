Diyabetli çocuklardan geleceğe 100 fidan

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi iş birliğinde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, diyabetli çocuklar 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak ve çocuklara moral sağlamak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Engelli Orman Dikim Alanında gerçekleştirilen programa; diyabetli çocuklar, aileleri, sağlık çalışanları ve kurum temsilcileri katıldı. Etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturulurken, çocuklar diktikleri fidanlara ilk can sularını vererek doğanın yeşermesine katkı sundu.

REKLAM

Programda konuşan Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Cebrail Öztürk, anlamlı bir günde bir araya geldiklerini belirterek, dikilen her fidanın geleceğe nefes olacağını ifade etti. Hastane hemşirelerinden Zeynep Kalender de sürecin çocuklar ve aileler için oldukça motive edici olduğunu kaydetti. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri ise fidan dikmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.