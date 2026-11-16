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        Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

        Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Nurhak ilçesi Alçiçek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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