Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Nurhak ilçesi Alçiçek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.