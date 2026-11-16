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        Kahramanmaraş derbisinde gülen taraf lider Onikişubatspor oldu: 2-0

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) mücadelesinde oynanan Kahramanmaraş derbisinde Onikişubatspor, sahasında konuk ettiği Afşinspor'u 20 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Kahramanmaraş derbisinde gülen taraf lider Onikişubatspor oldu: 2-0

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) mücadelesinde oynanan Kahramanmaraş derbisinde Onikişubatspor, sahasında konuk ettiği Afşinspor’u 20 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) alt yapı ve lig heyecanı Kahramanmaraş derbisiyle devam etti. Ligin iddialı ekiplerinden Onikişubatspor ile Afşinspor, Batıpark Adem Şahan Futbol Sahasında karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla ve kontrollü bir futbolla geçilirken, arzulanan gol sesi çıkmadı ve devre 00 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Onikişubatspor, 52. dakikada Osman Buğra Uysal’ın kaydettiği golle skoru 10 yaptı. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarıkırmızılı ekip, 78. dakikada Canberk Özçakır’ın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı: 20. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan Onikişubatspor, PGL’deki başarılı serisini sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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