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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 14:04 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla​​​​​​​ olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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