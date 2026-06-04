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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişi ölü bulundu

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişi ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş, Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından arama çalışmalarının 8. gününde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:25 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişi ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş, Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından arama çalışmalarının 8. gününde ölü bulundu.

        Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı ile Malatya'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü.

        Yaklaşık 40 kişilik ekibin botlarla su yüzeyinde, dalgıçlarla su altında yürüttüğü ve asayiş ekiplerinin kıyıdan destek verdiği 8 günlük çalışma sonucunda Aktaş'ın cesedine düştüğü yerden 4 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

        Yaklaşık 2 metre derinlikte çalılıklara takılmış halde bulunan Aktaş'ın cansız bedeni, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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