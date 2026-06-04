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        Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ın bulunması için arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ın bulunması için arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

        Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Yaklaşık 40 kişilik ekip, dron desteğiyle su altında ve bölgede arama yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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