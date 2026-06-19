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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişi ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan kişinin cesedi, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 18:20 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişi ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan kişinin cesedi, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Murat Bağdınlı (47), nehrin karşı yakasına geçmek istediği sırada, su seviyesinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu bulunan Bağdınlı'nın cesedi nehirden çıkarıldı.

        Ceset, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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