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        Kahramanmaraş'ta yağışlar barajları doldurdu

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta geçen yıla göre 2,5 kat artan yağışlarla kentteki barajlarda ortalama doluluk, Haziran 2025'teki yüzde 34 seviyesinden Haziran 2026'da yüzde 86'ya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta yağışlar barajları doldurdu

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta geçen yıla göre 2,5 kat artan yağışlarla kentteki barajlarda ortalama doluluk, Haziran 2025'teki yüzde 34 seviyesinden Haziran 2026'da yüzde 86'ya yükseldi.

        Kent genelinde kış ve ilkbahar mevsimlerinde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin önemli ölçüde artmasını sağladı.

        Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 2'ye kadar gerileyen Ayvalı Barajı'ndaki seviye yüzde 44,3'e çıkarken, aynı ihtiyacı karşılayan Kartalkaya Barajı'nda ise yüzde 31'den yüzde 95'e ulaştı.

        - En büyük barajda doluluk oranı yüzde 96

        Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, bu yıl yağışların bereketli geçtiğini ve bunun barajlardaki su seviyelerine olumlu şekilde yansıdığını söyledi.

        Kentin geçen yıla oranla 2,5 kat daha fazla yağış aldığına değinen Doğru, "İnşallah bu sene bereketli bir yıl olacak." dedi.

        Doğru, şunları kaydetti:

        "Ceyhan Havzası'ndaki barajların en büyüğü Menzelet Barajı. Zaten hem bölgenin hem de havzanın en büyük barajı konumunda. Yaklaşık 2 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip Menzelet Barajı'nda doluluk oranımız yüzde 96 seviyesinde. Aynı şekilde Kılavuzlu Barajı'mızda da yüzde 96 doluluk bulunuyor."

        - Çiftçilere tasarruf çağrısı

        1 Haziran itibarıyla sulama sezonunu açtıklarını hatırlatan Doğru, barajlardaki yüksek seviyesinin hem içme suyu hem de sulama açısından rahatlama sağladığını belirtti.

        Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için tasarrufun önemine değinen Doğru, şöyle devam etti:

        "Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su tasarrufu ve suyun daha etkin, daha verimli kullanılması gündemde. Biz de bunu her zaman ifade ediyoruz. Suyu fazla kullanmak ürün artışı sağlamıyor. Suyu kararında ve tasarruflu kullanan çiftçilerimiz daha fazla ürün elde edebiliyor. Buradan tüm çiftçilerimize suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunuyor, su kaynaklarını gelecek yıllara aktarmaları ve daha verimli bir sulama sezonu geçirmelerini diliyoruz. Çiftçilerimiz başta olmak üzere, suyu kullanan sanayi kuruluşları ve vatandaşlarımız için de aynı uyarıları yapıyoruz. Suyu tasarruflu kullanırsak önümüzdeki yıllara daha güçlü su kaynaklarıyla girer ve su kıtlığı yaşamayız."

        Kahramanmaraş'taki barajların Haziran 2025 ve Haziran 2026 dönemlerine ait doluluk oranları şöyle:




        Baraj adı

        2025

        2026

        Menzelet

        % 38

        % 96,2

        Kılavuzlu

        % 43

        % 96

        Sır

        % 38

        % 90

        Kartalkaya

        % 31

        % 95

        Sarıgüzel

        % 62

        % 90

        Adatepe

        % 40

        % 79

        Kandil

        % 19

        % 97

        Ayvalı

        % 2

        % 44,3

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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