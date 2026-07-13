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        Kadın girişimci makine desteğiyle Maraş tarhanası üretimini büyüttü

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta yaşayan 55 yaşındaki kadın girişimci Cennet Karaüzüm, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteğiyle temin ettiği makineler sayesinde Avrupa Birliği (AB) tescilli Maraş tarhanasının üretimini daha verimli hale getirerek seri üretime geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kadın girişimci makine desteğiyle Maraş tarhanası üretimini büyüttü

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta yaşayan 55 yaşındaki kadın girişimci Cennet Karaüzüm, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteğiyle temin ettiği makineler sayesinde Avrupa Birliği (AB) tescilli Maraş tarhanasının üretimini daha verimli hale getirerek seri üretime geçti.


        Uzun yıllardır Maraş tarhanasını geleneksel yöntemlerle üreten beş çocuk annesi Karaüzüm, AB tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DOĞAKA tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında sağlanan destekten yararlandı.

        Destek kapsamında tarhana pişirme ve serme makineleri temin eden Karaüzüm, üretim sürecini hızlandırarak kapasitesini artırdı.

        Cennet Karaüzüm, AA muhabirine, geçmişte komşularının yardımıyla büyük kazanlarda tamamen el emeğiyle üretim yaptıklarını söyledi.

        Makine desteğiyle birlikte üretim sürecinin önemli ölçüde kolaylaştığını belirten Karaüzüm, "Eskiden yüzlük kazanlarda komşularla toplanıp tarhana yapıyorduk. Şimdiyse makinelerimizi aldık. Tarhanamızı ve firiğimizi 2-3 kişiyle 2 saatte serebiliyoruz." dedi.

        Eskiden gece boyunca süren işlemlerin artık kısa sürede tamamlandığını ifade eden Karaüzüm, şöyle konuştu:

        "Eski usul tarhanayı geliştirmek için DOĞAKA'dan destek aldım. Aş pişirme makinesi ve serme makinesi aldım. Eskiden elimle 200 çiğ tarhanayı sabaha kadar seriyordum. Şimdi ise makineler sayesinde 1 saatte 400 çiğ tarhanayı serebiliyorum. Aldığımız destekle bu yıl yaklaşık 70-80 ton tarhana ve firik üretmeyi hedefliyoruz."

        Karaüzüm, yağışlar nedeniyle sezona planlanandan geç başladıklarını dile getirerek, ürünlerini Türkiye'nin birçok iline kargoyla gönderdiklerini, talep doğrultusunda yurt dışına da satış yaptıklarını kaydetti.

        - "Probiyotik bakımdan zengin bir besin"

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Eda Ganiyusufoğlu ise Maraş tarhanasının besin değeri açısından önemli bir ürün olduğunu belirtti.

        Ganiyusufoğlu, tarhananın soğukta donmayan, sıcakta kokmayan ve her koşulda tüketime hazır bir besin olduğuna dikkati çekerek, "Maraş tarhanası içerdiği düşük yağ, yüksek protein ve dövme ile yapılmasından kaynaklı yüksek lif içeriğiyle vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Yoğurttan yapılması nedeniyle fermente edilen bir ürün olan Kahramanmaraş tarhanası, probiyotik bakımdan zengin bir besindir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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