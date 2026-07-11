Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nde başkanlığa Ahmet Gülpak seçildi

        Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nde başkanlığa Ahmet Gülpak seçildi

        Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ahmet Gülpak seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nde başkanlığa Ahmet Gülpak seçildi

        Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ahmet Gülpak seçildi.

        Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Restora'da gerçekleştirilen genel kurulda, geçmiş döneme ait faaliyet raporları okunarak divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Raporlar, üyelerin oylarıyla kabul edildi.

        Genel kurulda daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Gülpak, Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

        Gülpak, genel kurulda yaptığı konuşmada, bugün sadece bir yönetim kurulu seçmek için değil, Kahramanmaraş İstiklalspor'un geleceğine yön vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

        İstiklalspor'un kentin ortak değeri olduğunu belirten Gülpak, "Bu kulübün gerçek sahibi ne yönetimlerdir ne de başkanlardır. Bu kulübün gerçek sahibi Kahramanmaraş halkıdır. Bugüne kadar kulübümüze destek veren il protokolüne teşekkür ediyorum." dedi.

        Göreve ayrıştırmak için değil, birleştirmek için talip olduklarını ifade eden Gülpak, "Şeffaf, hesap verebilir, istişareye önem veren ve kulübümüzü sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak bir yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Tüm şehrimizin desteğiyle İstiklalspor'u hak ettiği yerlere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

        Öte yandan kulübün yeni yönetim kurulu, Ahmet Gülpak başkanlığında Faruk Arıkan, Murat Demirkol, Zekeriya Türkyılmaz, Abdullah Kalın, Noman Polat, Mesut Çakar, Serhan Erdoğanyılmaz, Ahmet Mansur Kır, Mehmet Mert Maden, Selçuk Kaynakyeşil, Ahmet Ermeydan, Bilal Nasır, Sadi Kır, Ejder Susaçan, Hasan Karadaş, Akif Biber, Mustafa Yalçın, Ahmet Başdemir, Hüseyin Müdüroğlu, Mustafa Kaan Taşolar, Mert Ali Davarcıoğlu, Hasan Hüseyin Narlı, Melih Hüsnü Öksüz ve Beşir Şava'dan oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Berit Dağı'nda kaybolan kadın ekiplerin çalışmasıyla bulundu
        Berit Dağı'nda kaybolan kadın ekiplerin çalışmasıyla bulundu
        KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sterilizasyon iddiasıyla ilgili soruşturma...
        KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sterilizasyon iddiasıyla ilgili soruşturma...
        Bolu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kişi Kahramanmaraş'ta toprağa...
        Bolu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kişi Kahramanmaraş'ta toprağa...
        Kahramanmaraş'ta sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele
        Kahramanmaraş'ta sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele