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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kırsal Çakallıhasanağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 35 personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 su ikmal aracı sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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