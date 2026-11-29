Kadınlar Voleybol 2. Ligi 13. haftasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Kayseri Atletik Spor'u 30 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.