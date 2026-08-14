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        Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il dışından kente sentetik uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Kılavuzlu Köprüsü girişinde önlem aldı.

        A.Y. idaresindeki plakası açıklanmayan tırı durduran ekiplerce yapılan aramada 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücünün de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklandı, V.C.G. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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