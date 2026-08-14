Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

A.Y. idaresindeki plakası açıklanmayan tırı durduran ekiplerce yapılan aramada 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücünün de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il dışından kente sentetik uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Kılavuzlu Köprüsü girişinde önlem aldı.

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