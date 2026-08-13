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        Kahramanmaraş'ta Göksun Çayı'na düşen kişi boğuldu

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dengesini kaybedip çaya düşen kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta Göksun Çayı'na düşen kişi boğuldu

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dengesini kaybedip çaya düşen kişi boğuldu.

        Bilal Kocakaya (82), Pınarbaşı Mahallesi'nde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip Göksun Çayı'na düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Kocakaya'nın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kocakaya'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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