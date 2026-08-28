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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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