Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Y, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçtaki S.Y. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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