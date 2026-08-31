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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 02 ADC 275 plakalı otomobil, kırsal Dönüklü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki S.Y. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Y, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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