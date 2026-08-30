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        Kahramanmaraşlı bakırcı, yüzlerce yıllık bakır eşyaları işletmesinde sergiliyor

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta bakırcılık sektöründe faaliyet gösteren 65 yaşındaki bakır ustası İsmail Binici, aralarında yüzlerce yıllık eserlerin de bulunduğu yaklaşık 1000 parçalık bakır koleksiyonu işletmesinin bir bölümünde sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kahramanmaraşlı bakırcı, yüzlerce yıllık bakır eşyaları işletmesinde sergiliyor

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta bakırcılık sektöründe faaliyet gösteren 65 yaşındaki bakır ustası İsmail Binici, aralarında yüzlerce yıllık eserlerin de bulunduğu yaklaşık 1000 parçalık bakır koleksiyonu işletmesinin bir bölümünde sergiliyor.

        Dayısından öğrendiği geleneksel yöntemlerle 58 yıldır bakıra şekil veren Binici, aile büyüklerinden ve meslektaşlarından temin ettiği eski eserleri yıllarca biriktirdi.

        Koleksiyonunda havan, yayık, testi, ütü, miğfer, kılıç, vazo, kum cezvesi, nargile ve deniz fenerinin yanı sıra geçmişte günlük yaşamda kullanılan çeşitli araç gereçler bulunan Binici, eserleri işletmesinin bir bölümünde oluşturduğu özel alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

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        Sergilenen eserler arasında yaklaşık 480 yıllık havan ile 2 metre uzunluğundaki bakır testilerin yanı sıra bir kilisede kullanıldığı düşünülen ve 1817'de yapıldığı belirtilen kilise çanı da bulunuyor.

        Yıllardır aile büyükleri tarafından korunan eserler, el işçiliği ve tarihi özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        - "Bu benim hayalimdi"

        Binici, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın geleneksel bakır işçiliğinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Maraş Bakır El İşlemesi" adıyla 23 Mart 2023'te tescillendiğini hatırlattı.

        Kentin bakırcılık sektöründe ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirdiğini belirten Binici, sergilediği eserlerin yalnızca eski eşyalardan ibaret olmadığını, geçmişteki yaşam biçimini ve bakırcılık kültürünü de yansıttığını ifade etti.

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        Topladığı eserleri yıllardır özenle koruduğunu anlatan Binici, bunların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla işletmesinde özel bir alan oluşturduğunu kaydetti. Binici, şöyle konuştu:

        "Mesleğimi severek yaptığım için böyle bir hayalim vardı. Aileden gelen bazı parçaları biriktirerek bir müze haline getirdim. Bu benim hayalimdi. Şu anda müze ilgi çekmeye başladı. Biz de bundan mutluyuz. Aşağı yukarı burada bin parçaya yakın ürünümüz var. Havanlar ve eski ustalarımızın yaptığı eserler var. En eski tarihi olan havan 480 yıllık ve çok ilgi çekiyor. Sanat değeri çok yüksek 100 yıllık ürünler var. Bunları muhafaza ederek gelen misafirlere sergiliyoruz."

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        Eskiden havanlarda ilaç ve melengiç dövüldüğünü anlatan Binici, "Biz o ürünleri hep muhafaza ediyoruz. Gelen misafirlerimize anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Müzemizi bütün herkese, bütün misafirlerimizi, bütün vatandaşlarımızı görmeye bekliyorum." dedi.

        Binici, işletmesinde geleneksel bakır işçiliğinin yanı sıra seri üretim de yapıldığını belirterek, ürünlerinin yurt dışına ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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