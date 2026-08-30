Kahramanmaraş'ta çocuk yükümlülere havacılık alanında kariyer imkanları tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuk yükümlülere, havacılık alanındaki eğitim ve kariyer imkanlarının tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörü Meral Taşkın, İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, çocuk yükümlülerin eğitimlerine devam etmeleri, meslek edinmeleri ve geleceklerine yönelik kariyer planlaması yapmalarına katkı sağlanması amacıyla üniversite bünyesindeki Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulunun imkanları ele alındı.

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Görüşmenin ardından çocuk yükümlülere yönelik Havacılık MYO'nun tanıtım programı gerçekleştirildi.

MYO yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumda, okulun eğitim yapısı, bölümleri, uygulamalı eğitim imkanları ve mezuniyet sonrası çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

Havacılık ve savunma sanayisindeki gelişmeler ile bu alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına da değinilen programda, mesleki eğitimin gençlerin geleceğine sağlayacağı katkı anlatıldı.

Programa, Denetimli Serbestlik Müdürü Abdurrahman Çaba, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Mehmet Kaya ve çocuk yükümlüler katıldı.