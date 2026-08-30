Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta çocuk yükümlülere havacılık alanında kariyer imkanları tanıtıldı

        Kahramanmaraş'ta çocuk yükümlülere havacılık alanında kariyer imkanları tanıtıldı

        Kahramanmaraş'ta denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuk yükümlülere, havacılık alanındaki eğitim ve kariyer imkanlarının tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta çocuk yükümlülere havacılık alanında kariyer imkanları tanıtıldı

        Kahramanmaraş'ta denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuk yükümlülere, havacılık alanındaki eğitim ve kariyer imkanlarının tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörü Meral Taşkın, İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, çocuk yükümlülerin eğitimlerine devam etmeleri, meslek edinmeleri ve geleceklerine yönelik kariyer planlaması yapmalarına katkı sağlanması amacıyla üniversite bünyesindeki Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulunun imkanları ele alındı.

        REKLAM

        Görüşmenin ardından çocuk yükümlülere yönelik Havacılık MYO'nun tanıtım programı gerçekleştirildi.

        MYO yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumda, okulun eğitim yapısı, bölümleri, uygulamalı eğitim imkanları ve mezuniyet sonrası çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

        Havacılık ve savunma sanayisindeki gelişmeler ile bu alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına da değinilen programda, mesleki eğitimin gençlerin geleceğine sağlayacağı katkı anlatıldı.

        Programa, Denetimli Serbestlik Müdürü Abdurrahman Çaba, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Mehmet Kaya ve çocuk yükümlüler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Eski dostlar birbirine girdi
        Eski dostlar birbirine girdi
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresi...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresi...
        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Bal Festivali düzenlendi
        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Bal Festivali düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta ilk kez bal festivali: 1 kilogram bal yiyen yarışmacı biri...
        Kahramanmaraş'ta ilk kez bal festivali: 1 kilogram bal yiyen yarışmacı biri...
        Andırın'da aronya hasadı
        Andırın'da aronya hasadı
        Akdeniz Oyunları'nda 2 altın kazanan Safiye Temizdemir, Kahramanmaraş'ta da...
        Akdeniz Oyunları'nda 2 altın kazanan Safiye Temizdemir, Kahramanmaraş'ta da...
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)