MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresinde konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Terörsüz Türkiye hedefi, şehitlerimizin uğruna can verdiği vatanı daha güvenli hale getirme, çocuklarımıza terörsüz bir ülke bırakma, Türk ile Kürt arasına kanlı duvarlar örmek isteyen projeleri boşa çıkarma ve Türkiye'nin ayağına kırk yıldır vurulan terör prangasını parçalama iradesidir." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde divan başkanlığını Durmaz yürüttü.

Durmaz, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ı en iyi tanımlayan unsurun insanı olduğunu, milli şuurun suladığı bu toprakların aynı zamanda şiir, edebiyat ve kültürün önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

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Milliyetçi Hareket Partisinin güçlü olmasının Türkiye'nin birliğinin, üniter yapısının ve kardeşlik hukukunun da güçlü olması anlamına geldiğini belirten Durmaz, "Türkiye'nin güçlü olması için güçlü bir milli iradeye, bu iradenin tavizsiz biçimde temsil edilebilmesi için de güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisine ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefinin önemine değinen Durmaz, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, yaklaşık yarım asırdır enerjimizi tüketen, binlerce evladımızı bizden koparan terör belasından ebediyen kurtulmanın tarihi eşiğindedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sahiplenerek bir devlet projesine dönüştürdüğü Terörsüz Türkiye hedefi, günlük siyasetin dar kalıplarıyla açıklanabilecek bir hedef değildir. Bu hedef, şehitlerimizin uğruna can verdiği vatanı daha güvenli hale getirme, çocuklarımıza terörsüz bir ülke bırakma, Türk ile Kürt arasına kanlı duvarlar örmek isteyen projeleri boşa çıkarma ve Türkiye'nin ayağına kırk yıldır vurulan terör prangasını parçalama iradesidir."

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MHP'nin milliyetçilik anlayışına yönelik eleştirilere tepki gösteren Durmaz, "Fakat görüyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisinin yıllardır verdiği mücadeleyi görmezden gelen bazı çevreler, bugün bize milliyetçilik dersi vermeye yeltenmektedir. Buradan açıkça söylüyorum, herkes aklını başına alacak, sabrımızı ve sınırlarımızı zorlamayacak. Milliyetçi Hareket Partisinin milliyetçiliğini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Hele Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin vatan sevgisini, milliyetçiliğini ve devlet adamlığını tartışmaya açmak hiç ama hiç kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı.

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Parti olarak Türkiye'nin sorunlarını çözmeyi milli bir sorumluluk kabul ettiklerini belirten Durmaz, hedeflerinin birliği güçlü, kardeşliği sağlam, ekonomisi kuvvetli, ordusu kudretli ve dünyada sözü dinlenen büyük Türkiye'yi inşa etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kongrede, tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mansur Metehan, yeniden MHP İl Başkanlığına seçildi.

Metehan, partililere destekleri için teşekkür etti.

Kongreye, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, delegeler, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.