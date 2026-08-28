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        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Akdeniz Oyunları'nda 2 altın kazanan Safiye Temizdemir, Kahramanmaraş'ta davul zurna ile karşılandı

        Akdeniz Oyunları'nda 2 altın kazanan Safiye Temizdemir, Kahramanmaraş'ta davul zurna ile karşılandı

        İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında 2 altın madalya kazanan Safiye Temizdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta davul zurnayla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 21:58 Güncelleme:
        Akdeniz Oyunları'nda 2 altın kazanan Safiye Temizdemir, Kahramanmaraş'ta davul zurna ile karşılandı

        İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında 2 altın madalya kazanan Safiye Temizdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta davul zurnayla karşılandı.

        Milli sporcu Safiye, organizasyonda kadınlar trap ve takım arkadaşı Yavuz İlnam ile mücadele ettiği trap karışık takım kategorilerinde altın madalya kazandı.

        Memleketine dönen Safiye Temizdemir için Kahramanmaraş Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve ailesi tarafından çiçek ve davul zurnayla karşılanan Safiye, kendisini karşılayanlarla fotoğraf çektirdi.

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        Milli sporcu Safiye Temizdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek 2 altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        - İki altının ardından hedef olimpiyat kotası

        Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Safiye, "Ülkemi temsil edip Kahramanmaraş'a 2 altın madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Beni destekleyen ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimde olimpiyat kotası almak var. Daha önce olimpiyat tecrübem olmadı ancak kendimi hazır hissediyorum. Olimpiyat kotasını alarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na gitmek ve güzel bir sonuç elde etmek istiyorum. İyi bir antrenman sürecinin ardından bu hedefimi gerçekleştirmeyi amaçlıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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