Kahramanmaraş'ta AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş'ta, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla basın toplantısı düzenlendi.

Tarihi Ulu Cami'de okunan Mevlid'i Şerif'in ardından Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi.

İl Başkanı Muhammed Burak Gül, buradaki konuşmasında, AK Parti iktidarı sonrası Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.

Milletin, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkenin kaderini değiştirecek büyük yürüyüşün önünü açtığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. Bu yolculuk boyunca kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar demokrasimizi, milli iradeyi ve Türkiye'nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştık. Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik. Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik. Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık."