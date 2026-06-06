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        Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 18:11 Güncelleme:
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        Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Karamanlı Mahallesi Bayazıtlı Bulvarı'nda iş makinesiyle yapılan atık su parseli çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz borusu delindi.

        Delinmenin ardından bölgeye doğal gaz yayılmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

        Bölgede güvenlik önlemi alınırken, yol araç trafiğine kapatıldı ve doğal gaz akışı kesildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu hasar gören doğal gaz borusu onarıldı.

        Müdahalenin ardından doğal gaz akışı yeniden sağlanırken, altyapı çalışmaları da tekrar başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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