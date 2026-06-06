Kahramanmaraş'ta "3. Kadın Emeği Alışveriş Festivali" başladı

Kahramanmaraş'ta kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Geleneksel 3. Kadın Emeği Alışveriş Festivali" başladı.



Piazza AVM'de "Acımız Ortak, Gücümüz Bir" temasıyla düzenlenen festivalde, depremden etkilenen 11 ilden kadın girişimciler bir araya geldi.





Kadınların 149 stantta el emeği ürünlerini sergilediği festivalde, gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri yer aldı.





Festivalin açılışında konuşan Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, bu yıl organizasyonu daha geniş bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.





Kenger, "Bu sene sadece Kahramanmaraş'ı değil, depremden etkilenen 11 ilimizin tamamını, o illerin yürekli kadın girişimcilerini burada tek bir çatı altında buluşturduk. 'Acımız ortak, gücümüz bir.' diyerek bu dayanışmaya inanıyoruz. Yaralarımızı, üreterek, paylaşarak ve birbirimizin elinden tutarak sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Hatay'dan festivale katılan mozaik sanatçısı Serpil Sultanoğlu ise dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Hepimiz bir mozaik parçasıyız ve burada bütünleştik." dedi.



Festivalin açılışına, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile çok sayıda kadın girişimci katıldı.



Festival yarın sona erecek.



