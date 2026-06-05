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        İstanbul Bahçelievler Milli Eğitim Müdürlüğünden Pazarcık'taki öğrencilere destek ve moral ziyareti

        İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Birlikte Ayağa Kalktık Geleceğe Yürüyoruz" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine ziyaret gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:00 Güncelleme:
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        İstanbul Bahçelievler Milli Eğitim Müdürlüğünden Pazarcık'taki öğrencilere destek ve moral ziyareti

        İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Birlikte Ayağa Kalktık Geleceğe Yürüyoruz" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine ziyaret gerçekleştirildi.

        6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Pazarcık ilçesiyle eşleştirilen Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sürecinde gönüllü öğretmenleriyle bölgede aşevleri ve yardım dağıtım çalışmalarına destek verdi.

        Proje kapsamında ilçeyi yeniden ziyaret eden öğretmenler, depremden etkilenen öğrenci ve öğretmenlere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Ders Arası Tiyatro Ekibi tarafından Pazarcık'taki Osman Gazi İlkokulunda "YAPAY ZEK-Aİ" adlı tiyatro oyunu da sahnelendi.

        Ayrıca Osman Gazi, Pınarbaşı, Çiğdemtepe ve Salmanlı ilkokulları ziyaret edilerek 475 öğrenciye kırtasiye malzemesi, ikramlık, top, akıl ve zeka oyunları ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Ziyaretlere Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kara ve eğitim yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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